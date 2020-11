"Rolnik szuka żony": Magda zadzwoniła do nowego kandydata. Odnajdzie prawdziwą miłość?

Do tego grona z pewnością zalicza się Magda. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" wyznała, że żaden z kandydatów nie spełnił jej oczekiwań. Odniosła wrażenie, że większość z nich nie szuka poważnej relacji.

Dodatkowo zarzucono jej nadmierną wybredność i dystans w stosunku do adoratorów. Kobieta nie kryje jednak, że jej ostrożność wynika z przykrych doświadczeń z przeszłości. Pół roku po ślubie gwiazda "Rolnika" dowiedziała się, że mąż ją zdradza, co finalnie doprowadziło do rozwodu.