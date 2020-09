"Rolnik szuka żony". Widzowie już mają swoich faworytów. "Mądrości mu nie brakuje"

"Rolnik szuka żony" wystartował na dobre. Pierwszy odcinek dostarczył sporo emocji, a to wszystko za sprawą uczestników. Największą uwagę przykuł 66-letni Józef, który w dość niewybredny sposób komentował wygląd kandydatek. Zwracał przede wszystkim uwagę na urodę i wiek kobiet (musiała być przynajmniej 10 lat młodsza od niego). Na szczęście byli też tacy, którzy zachwycili widzów swoim podejściem do programu . W tym gronie znaleźli się Maciej i Paweł.

31-letni Maciej kończy doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Marzy o tym, by się założyć rodzinę. Choć ma swój ideał, nie wyklucza, że porzuci swoje "wymagania", gdy trafi go strzała Amora. W przeciwieństwie do Józefa, nie przywiązywał tak dużej wagi do zdjęć kandydatek. I to m.in. właśnie to oczarowało widzów programu.