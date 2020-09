Gdy otworzyła pudełko od Manowskiej, zbladła. Nigdy czegoś takiego nie widziała

"Rolnik szuka żony" to prawdziwy hit Telewizji Polskiej. Nic więc dziwnego, że stacja zdecydowała się na realizację kolejnego, 7. już, sezonu. Twórcy zadbali, aby w programie pojawili się nie tylko rolnicy szukający miłości, ale przede wszystkim przykuwające wzrok osobowości. Dowód? Jedna z uczestniczek otrzymała rekordową liczbę listów od zauroczonych nią panów .

Do tej pory to bohater jednej z poprzednich serii zajmował zaszczytne pierwsze miejsce na podium. Do rolnika zdecydowało się wówczas napisać 220 kobiet. Magdalena, która bierze udział w 7. sezonie, dostała aż... 386 przesyłek. Kim zatem jest rolniczka, która już na początku zdołała rozkochać w sobie tylu mężczyzn?