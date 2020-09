"Rolnik szuka żony": Emilia była uczestniczką 4. edycji. Przeszła sporą metamorfozę

Bohaterowie "Rolnika" często zdobywali dużą sympatię widzów i wykorzystywali popularność w mediach społecznościowych na długo po zakończeniu zdjęć. Ba, niektórzy robią to do dziś, skutecznie podtrzymując zainteresowanie wokół siebie.

Paulina z "Rolnik szuka żony" ma nowego ukochanego

Widzów zaś najwyraźniej rzeczywiście żywo interesują dalsze losy poznanych w telewizji rolników. Te bywają i burzliwe, i zakończone happy endem. Z okazji premier kolejnych serii, media często sprawdzają, co słychać u uczestników poprzednich edycji.

Portal postanowił zapytać ją, jak wspomina udział w "Rolniku". Odpowiedź może zaskoczyć. - Wtedy tak naprawdę nie chciałam nikogo poznać. Wysłałam list z głupoty. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda, byłam po prostu ciekawa... – stwierdziła.

Co prawda nie byłaby pierwszą osobą, która do programu nie przyszła dla miłości, ale rozgłosu. Rzadko jednak zdarza się, by ktoś podsumowywał udział z tak rozbrajającą szczerością. Emilia przyznała jednak, że nieoczekiwanie i ona znalazła uczucie, niestety, nieodwzajemnione.