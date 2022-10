"Rolnik szuka żony". Klaudia wyznała prawdę. "Pierwsza myśl, że to z Tomkiem"

- Ogranicza mnie to, że nie powiedziałam dziewczynom, że jestem w ciąży. Trochę nie wiedziałam, co mówić w pewnym momencie. Boję się tego oceniania, że przyszłam do programu, bo jestem w takiej sytuacji i szukam tatusia. Dużo ludzi może tak myśleć - wyznała przed kamerami.