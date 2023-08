"Rolnik szuka żony": Kasia rozkwita. Wypłynęła jej nowa fotka

Kasia, decydując się na udział w programie "Rolnik szuka żony", nie ukrywała, że jej głównym celem jest znalezienie prawdziwej miłości. Napisała list do Tomka i kiedy ten zaprosił ją do swojego gospodarstwa, szybko stało się jasne, że nie tylko on wpadł jej w oko. Czuła się dobrze na wsi u Tomka i zrobiła wiele, aby zdobyć jego sympatię. Podczas nagrań programu, między nimi wyraźnie iskrzyło.