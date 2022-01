"Rolnik szuka żony": Kamila traktuje mężczyzn z góry? Krótko odpowiedziała fanom

"Dlaczego jesteś tak wymagająca względem mężczyzn? Może warto odpuścić?" – brzmiało jedno z nich. "Ale co mam odpuścić? To, że bywam czasami bardziej zaradna od niektórych mężczyzn? Mam teraz odpuścić, by męczyć się w przyszłości? Wolę być sama. Jeśli spotka się odpowiedniego mężczyznę i jest to coś, to to się czuje i jest pięknie" – odparła.