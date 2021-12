"Rolnik szuka żony": Kamila chce odpocząć od sławy. "Troszeczkę się wycofałam"

"Rolnik szuka żony" to trampolina do sławy. W programie TVP1 nie zawsze chodzi bowiem o poszukiwania "tej jednej jedynej miłości". Można śmiało powiedzieć, że dla niektórych jest to sprawa drugorzędna. Dla pewnych uczestników istotniejszy jest fakt, że program ogląda ponad 3 mln widzów, więc ogólnopolska popularność jest na wyciągnięcie ręki. Nic też dziwnego, że TVP zdecydowała się wykorzystać potencjał telewizyjnych farmerów i przy każdej możliwej okazji ich promować. Tym sposobem rolnicy pojawiają się m.in. w "Pytaniu na śniadanie", a ostatnio w "Jaka to melodia?".