"Rolnik szuka żony". Kamil i Asia wyznali sobie miłość

Rzadko zdarza się, że tak młode osoby wiedzą, czego chcą od życia i uparcie do tego dążą. 23-letni Kamil od początku wydawał się widzom programu "Rolnik szuka żony" poważnym mężczyzną, który dojrzał do małżeństwa. Kandydatki, które zaprosił na swoje gospodarstwo: Justyna, Asia i Iza, były zupełnie różne. Szybko okazało się, że rolnikowi serce zabiło mocniej do jednej z nich.