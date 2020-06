Fani martwią się o Ilonę i Adriana z "Rolnik szuka żony". Już wszystko jasne

Ilona Kurzeja i Adrian Berkowicz to jedna z najlepiej dobranych par w " Rolnik szuka żony ". Choć początkowo niewielu wierzyło w ich miłość, oni udowodnili, że są dla siebie stworzeni. Nie epatują swoim uczuciem, ale zapewniają, że świata poza sobą nie widzą. Dowodem na to były m.in. fotki, które oboje systematycznie publikowali na swoich kontach w mediach społecznościowych.

Jak już wcześniej pisaliśmy , zakochani wciąż mieszkają osobno. Ilona przebywa w Wałbrzychu, gdzie prowadzi solarium. Adrian z kolei pochodzi z Podlesic Drugich (woj. małopolskie) i to tam poświęca się pracy w gospodarstwie. Rolnik robi jednak wszystko, by mieć ukochaną jak najbliżej siebie .

- Adrian namawiał Ilonę do tego, by zatrudniła kogoś w solarium i przeniosła się do niego. Ma już dość samotności. Na zachętę kupił jej dwa konie i jest gotów przywieźć tu także te, które Ilona trzyma w Wałbrzychu. Potem to już tylko ślub. I bardzo dobrze, bo oni do siebie po prostu bardzo pasują - zdradziła "Rewii" przyjaciółka pary.