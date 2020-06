Łukasz z "Rolnik szuka żony" krytykuje "rzepiary"

- Na pewno żaden rolnik nie życzy sobie tego, żeby niszczyć mu uprawę. Jeśli roślinę zgnieciesz, złamiesz albo uszkodzisz, to ona nie wyda plonu. Co innego, jeśli wchodzisz na skraj pola i robisz sobie zdjęcie, a co innego, jak się tam wtaczasz. Bo widziałem i takie ujęcia, jak ktoś kładzie się w ten rzepak, a jak złamie się łodyga to koniec – powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Rolnik ocenił Marcelinę Zawadzką, która w pole rzepaku wjechała jeepem: - Widziałem zdjęcie Marceliny w rzepaku, jak tym wielkim jeepem tam wjechała. Ona tam nie wjechała, żeby to zniszczyć tylko w tak zwaną ścieżkę technologiczną. To taka droga, by mógł tam wjechać sprzęt rolniczy. I jeżeli samochód jest postawiony na tej ścieżce, to my wtedy nie mamy szkód.