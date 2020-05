Łukasz z "Rolnik szuka żony" znów padł ofiarą wandali. "Nie pozdrawiam chamów"

Łukasz Sędrowski z " Rolnik szuka żony " ma spore problemy. Od dwóch tygodni walczy z wandalami, którzy niszczą mu plony. Sprawy zaszły na tyle daleko, że uczestnik show TVP1 pojawił się nawet w "Pytaniu na śniadanie" , gdzie opowiedział, jak grupa motocrossowców rozjechała mu pole z kukurydzą. Oszacował wówczas straty na 10 tys. złotych. Farmer zdradził, że "namierzył" już sprawców dzięki monitoringowi na drodze dojazdowej do gospodarstwa.

- To są bandyci i szczury, które okradają rolników i robią to z głupoty. Nie pozdrawiam tych chamów. Nie jesteście anonimowi! - przekonywał do kamery.