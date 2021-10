"Rolnik szuka żony": gorąco u Krzysztofa! Panie zazdrosne o Swietłanę

I w tej edycji "Rolnik szuka żony" widać, że najgorętsza atmosfera i rywalizacja panuje wśród starszych uczestników. Podczas gdy młodzi pełni są dylematów (np. Stanisław), starsi błyskawicznie przechodzą do działania. Udowodniły to m.in. kandydatki o serce i miejsce u boku Krzysztofa. Bogusia przyjechała na gospodarstwo z koszem wędlin, wyrwała się do pielenia pomidorów, Swieta zaś dosiadła się do Krzysztofa podczas szalonej jazdy na quadzie. I to wystarczyło, by wzbudziła zazdrość pozostałych uczestniczek.