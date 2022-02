"Rolnik szuka żony": Elżbietę i Stanisława łączy coś więcej? Uczestniczka zabrała głos

- Stasiu to jest mój wielki przyjaciel. (...) Zarzucali mi, że powiedziałam, że był wyjątkowy, a wybrałam Marka. No tak, z szacunku do człowieka nie wybrałam Stasia, ponieważ nie było tego "czegoś". Stasiu być może się zauroczył, ale do tanga trzeba dwojga, dlatego nie chciałam, by mężczyzna cierpiał. Ja jestem szczerą osobą. Nie chciałam oszukiwać mężczyzny. (...) Zabrakło chemii, zabrakło uczucia. I dlatego mówię, że szanuję go bardzo. A druga sprawa, miłość jest ulotna, jak się okazuje, a przyjaźń jest wieczna. Ja uwielbiam Stasia. To, że zdjęcie się ukazało w internecie, bo byliśmy na finale razem... Przyjaźnimy się, dzwonimy do siebie, wspieramy się, czy to w chorobie, czy w radości - wyjaśniła w rozmowie z party.pl.