"Rolnik szuka żony": Darek pożegnał jedną z kandydatek. "Smutek i żal, że to się kończy"

- Nie wiem, czy jest sens jechać na randkę. Nie czuję, żeby nam się jakoś dobrze rozmawiało, żebyśmy mieli podobne poczucie humoru - zakomunikowała. Później dodała do kamery: - Po tym czasie, co spędziliśmy razem, można stwierdzić, że do siebie nie pasujemy. Nie ma podstaw, żeby budować coś większego między nami. Postanowiłam podziękować mu za randkę. (...) Chciałabym już założyć swoją rodzinę, więc jest we mnie jakiś smutek i żal, że to się kończy.