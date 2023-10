"Rolnik szuka żony". Pałacyk, stadnina i duże metraże. Tak mieszkają rolnicy tej edycji

Rolnicy i rolniczki zaprosili swoje kandydatki w gościnne progi. Mogliśmy przekonać się, jak na co dzień mieszkają uczestnicy tej edycji. Wszyscy bardzo starannie przygotowali się do przyjęcia przybyszów, by każdy czuł się w ich ścianach jak w domu. Zobaczcie zdjęcia!