"Rolnik szuka żony": Darek coraz odważniejszy. Zawstydził swoją wybrankę

By nieco przerwać niezręczną rozmowę, Nicole stwierdziła, że wskoczy do strumienia. Towarzyszył jej oczywiście Darek, który tym samym udowodnił, jaki jest "spontaniczny". Mało tego, rolnik uznał, że pluskanie w zimnej wodzie daje idealny pretekst do zbliżenia się do swojej wybranki. Jednak ku jego zaskoczeniu, Nicole uciekała przed jego dotykiem, mówiąc, że się wstydzi. Co ciekawe, w poprzednim odcinku 22-latka narzekała, że Darek nie wykazuje czułości i zainteresowania względem żadnej z kandydatek.