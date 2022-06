"Rolnik szuka żony": Bogusia odziedziczy majątek po mężu? Rodzina odbędzie naradę

W listopadzie powiedzieli sobie "tak". Para zaprosiła kamery ponownie do swojego domu we wsi Krzywe na Mazurach. Wystąpili w odcinku specjalnym, w którym opowiedzieli o wspólnym życiu. Nie kryli, że nie brakuje im problemów, które muszą wspólnie pokonać. Podkreślali jednak, że najważniejsze jest to, że łączy ich miłość i mogą się cieszyć wspólnym życiem.