"Rolnik szuka żony". Artur i Blanka to pomyłka? Widzowie nie mają wątpliwości

"Blanka to koszmar introwertyka" - napisała fanka "Rolnik szuka żony" po odcinku, w którym dziewczyny przyjechały do domu Artura. Blanka po wyjściu z samochodu co chwilę wybuchała śmiechem, żartowała ze wspólnego picia, "jak tylko pozostałe dziewczyny zostaną odprawione", z ciężkiej walizki, którą ze sobą zabrała itd. Artur odpowiadał śmiechem na jej teksty, ale widać było wyraźnie, że to dwa zupełnie inne temperamenty.