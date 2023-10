Dziwna sytuacja w "Rolnik szuka żony". Pokazali to po napisach

Gdy program się już kończył, a widzowie myśleli, że to koniec emocji związanych z programem, zobaczyli zapowiedź kolejnego odcinka. W niej pokazano zaskakującą sytuację. Waldek stał przed kamerą, zza której Konrad Smuga, reżyser "Rolnik szuka żony", powiedział do niego: "Zadzwonisz teraz do niej i jej to powiesz". Na to wyraźnie zdenerwowany Waldi odpowiedział tylko: "dobra".