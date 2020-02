"Rolnik szuka żony": Ania i Kuba tworzyli świetną parę. Pamiętacie ich historię?

Ania i Kuba to jedna z par, która poznała się na planie szóstego sezonu programu TVP "Rolnik szuka żony". Niestety, ich drogi się rozeszły. Szkoda, bo tworzyli uroczy duet.

Gdy widzowie obserwowali początki miłości między Anią i Kubą, wydawało się, że ta dwójka idealnie do siebie pasuje, chociaż wiele ich różniło. Jakub miał tylko dwie kandydatki na potencjalne partnerki. Postanowił, że nie będzie zapraszał do programu więcej dziewczyn. Wszystko dlatego, że był pewien, czego szuka. Ania od początku wydawała się tą jedyną. Kuba, co prawda, spotkał się też z Ewą, ale szybko ją wyeliminował.