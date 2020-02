"Rolnik szuka żony": Ania i Kuba rozstali się. To już koniec

Ania i Kuba poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". Wydawali się ze sobą bardzo szczęśliwi. Ale sielanka się skończyła.

"Z uwagi na szacunek dla ludzi, którzy nam bardzo kibicowali i trzymali kciuki za naszą miłość, czuję się zobowiązana do wyjaśnienia, dlaczego od jakiegoś czasu nie zamieszczam zdjęć z Kubą. Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest, dlatego też wolałam milczeć, ale niestety po programie okazało się, że każde z nas inaczej rozumie słowo 'rodzina', a że każdy doskonale wie, czego chce i szuka,to nasze drogi się rozeszły.

W programie przeżyliśmy bajkę, która niestety nie znalazła szczęśliwego zakończenia, ale przecież życie toczy się dalej i każdy zasługuje na miłość i szczęście tym bardziej, że tego chcemy. Mimo wszystko wierzę, że je znajdziemy u boku osób nam pisanych. Zdaję sobie sprawę, że każdy z Was będzie miał swoją wersję, ale nasza wersja jest prawdziwa, szczera i miło by było, gdybyście to uszanowali, bo nie jest nam łatwo...".