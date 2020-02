"Rolnik szuka żony": Agata odkryła nową pasję. Zamieściła motywacyjny wpis

Agata z "Rolnika" pochwaliła się fanom ostatnim osiągnięciem. Zmotywowała się i zaczęła morsować. Teraz zachęca innych.

Agata Rusak była jedną z uczestniczek 5. edycji "Rolnik szuka żony". Wszystko wskazywało na to, że jej udział w programie skończy się happy endem i że rzeczywiście znalazła na jego planie miłość. Agata bowiem niemal od razu wpadła w oko Łukaszowi. Rolnik adorował ją odkąd tylko zjawiła się w jego gospodarstwie. Nie brakowało czułych słów i gestów. Wydawało się, że oboje traktują związek bardzo poważnie, w końcu farmer nawet oświadczył się wybrance przed kamerami.

Związek jednak nie przetrwał . Po kilku miesiącach od zakończenia show z profili uczestników na Instagramie zniknęły wspólne zdjęcia. Internauci nie dają jednak spokoju uczestnikom i co rusz wypytują ich o powody rozstania. Oboje jednak wolą zostawić je dla siebie.

Pewne jest jedno, życie rolnika i jego wybranki toczy się odrębnymi torami . Uczestniczka "Rolnika" od czasu do czasu daje fanom znać, co u niej słychać. Ostatnio wyjawiła, że odkryła nową pasję. Pasję, którtko mówiąc, dla odważnych. Zaczęła bowiem… morsować.

"Początki morsowania. Kto by pomyślał, że ja, a jednak! Życie nas zmienia doświadczenia, nas zmieniają, ludzie też nas zmieniają i przygoda z morsowaniem rozpoczęta i chyba szybko się nie zakończy. Świat nam tyle chce dać, tylko my musimy mieć odwagę żeby wyciągnąć dłoń po to i brać pełnymi garściami. Zachęcam wszystkich, bo nie każdy jeszcze wie jakie morsowanie jest korzystne, odwagi kochani odwagi" napisała w poście.