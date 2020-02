"Rolnik szuka żony": Adrian z Iloną spędzają upojne chwile w jacuzzi

Adrian z "Rolnik szuka żony" już dawno nie był tak zakochany. Na każdym kroku udowadnia, jak kocha Ilonę, ona nie zostaje mu dłużna. Ostatnio dziewczyna pochwaliła się, jak wyglądały ich pierwsze wspólne Walentynki. Romantycznie? To mało powiedziane.

Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja to jedyna para, jaką połączyła 6. edycja "Rolnik szuka żony". Początki nie były jednak łatwe. Mało kto wierzył, że tych dwoje kiedykolwiek będzie razem. Farmer nie faworyzował kandydatek, a tym samym żadna z dziewczyn nie była pewna swoich dalszych losów. I gdy można już było przypuszczać, że Adrian skusi się, by kontynuować znajomość z przebojową Agatą, on wybrał nieśmiałą i cichą Ilonę. Jak się okazało, trafił w dziesiątkę.