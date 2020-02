"Rolnik szuka żony": Adrian marzy o dzieciach. "Nie chciałbym, żeby skończyło się na jedynaku"

"Rolnik szuka żony" dobiegł końca. Widzowie wciąż jednak interesują się tym, jak wygląda życie bohaterów programu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów, Adrian z 6. edycji udzielił krótkiego wywiadu, w którym zdradził, jak dziś układa mu się z Iloną.

Adrian i Ilona stworzyli szczęśliwy związek w 6. edycji " Rolnik szuka żony ". Początki nie były jednak łatwe. Farmer nie faworyzował kandydatek, a tym samym żadna z dziewczyn nie była pewna swoich dalszych losów. I gdy można już było przypuszczać, że Adrian skusi się, by kontynuować znajomość z przebojową Agatą, on wybrał nieśmiałą i cichą Ilonę.

Choć niewielu wierzyło, że tyyh dwoje stworzy udany związek, oni udowadniają, że uczucie między nimi to nie tylko wymysł produkcji show. Para nie szczędzi sobie czułości, co zresztą dokumentują na swoich profilach na Instagramie .

- Na razie lepiej się poznajemy, rozwijamy to, co do tej pory udało nam się zbudować. Z każdym dniem jest coraz lepiej. Ilona ujmuje mnie swoją wrażliwością. Wyznajemy podobne wartości. Ważna jest dla nas rodzina, wspólny dom. Jesteśmy sobie bardzo bliscy, choć jeszcze się nie zaręczyliśmy - powiedział.