"Rolnik szuka żony": Adam miał wystąpić w jeszcze innym programie!

Adam z "Rolnik szuka zony" to kandydat Magdy, jedynej rolniczki w tej edycji show. Jak inni uczestnicy dzięki TVP zyskał popularność, z której korzysta prowadząc dość regularnie publiczny profil na Instagramie. To tam wyznał, że miał wziąć udział w... "Ninja Warrior Polska" stacji Polsat!

Chłopak miał okazję wykazać się tężyzną fizyczną na gospodarstwie, więc jesteśmy przekonani, że do polsatowskiej produkcji pasował idealnie. Dlaczego zatem to nie wypaliło?

Jeszcze przed wiadomością o możliwości udziału w #rolnikszukazony miałem okazję być na castingu do #ninjawarriorpolska, jednak w trakcie pobytu na gospodarstwie u rolniczki dostałem telefon, że dostałem się do programu, lecz musiałem zrezygnować z wystąpienia w nim (konflikt interesów), a miałem ogromną chęć wzięcia w nim udziału, dlatego nie mówię nie, będę wysyłał ponownie zgłoszenie i jak będzie mi dane próbował się dostać do kolejnej edycji, jednak ze względu na obecną sytuację może to trochę potrwać" - napisał pod zdjęciem z innymi kandydatami do "Ninja Warrior".