"Rolnik szuka żony". Ada w drapieżnym wydaniu. Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy

Michał do "Rolnik szuka żony" zgłosił się w jednym, konkretnym celu - chciał szybko się zakochać i tak jak Kamil z poprzedniej edycji opuścić program z narzeczoną u boku. 23-latek nie zamierzał tracić czasu i w mig zapałał uczuciem do 20-letniej Ady. Śliczna blondynka od razu wpadła mu w oko i choć na ostatniej prostej wahał się, czy nie oddać serca jej rywalce, ostatecznie wybrał Adriannę. Para szybko zyskała status "najsłodszej spośród wszystkich edycji". Nie dość, że młodzi, szaleńczo w sobie zakochani, to jeszcze zachowują się tak, jak gdyby po raz pierwszy mieli motyle w brzuchu (choć zważając na ich wiek, możliwe, że rzeczywiście tak jest).