Roksana z "Rolnik szuka żony" szykuje się do ślubu. W białej sukni wygląda jak z obrazka

Zaproszenia na ślub są już w drodze

Niedługo po programie Roksana wpadła w oko Kamilowi. Co ciekawe on zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że ma do czynienia z celebrytką, bo nie ogląda telewizji i nie interesuje go show-biznes. Zaciekawiła go po prostu w mediach społecznościowych, zresztą z wzajemnością.