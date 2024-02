Rolnik Zbigniew wciąż szuka żony. "Takie proste, a tak trudne do zrealizowania"

- Lubię spokój, ciszę. Chcę spełnić swoje marzenie, mieć rodzinę, bo po to jesteśmy na tym świecie, aby oddać siebie drugiej osobie, mieć dzieci i oddać im wszystko, co mamy. Takie proste, a tak trudne do zrealizowania - skwitował uczestnik "Rolnik szuka żony".