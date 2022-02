Rodzina Boba Sageta pozwała urzędników. Zablokowali wyciek zdjęć

Sprawę skomentowała Candace Cameron Bure, która grała z Sagetem w "Pełnej chacie". Przyznała, że jest w stałym kontakcie z żoną aktora, Kelly Rizzo. - Ostatnie kilka tygodni były dla jej rodziny naprawdę wyczerpujące, bo zaczęły wypływać różne tematy i pojawiło się mnóstwo pytań - powiedziała. Dodała też, że chce zapamiętać Boba jako kochającego i dobrego człowieka, i by pozwolono na to, by właśnie taki wizerunek aktora się utrzymał.