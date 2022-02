Śmierć Boba Sageta. Rodzina robi wszystko, by szczegóły tragedii nie ujrzały światła dziennego

Bliscy Sageta postanowili pozwać biuro szeryfa hrabstwa Orange i biuro koronera. Odpowiednie dokumenty złożono we wtorek, 15 lutego. Chodzi o to, by zabezpieczyć się przed możliwym wypłynięciem zdjęć i filmów, które zgromadzono w trakcie śledztwa nad przyczyną śmierci aktora.