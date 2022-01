Ostatni wywiad przed śmiercią. Mówił o tragedii, która dotknęła jego rodzinę

Bob Saget, słynny komik i aktor, znany choćby z serialu "Pełna chata" zmarł w wieku 65 lat. "Do hotelu wezwano służby do nieprzytomnego mężczyzny. Na miejscu stwierdzono śmierć. Nie znaleziono przy nim narkotyków i nie stwierdzono udziału osób trzecich" - informowała policja. Przyczyna śmierci do tej pory nie jest znana. - Na ten moment nie ma dowodów na użycie narkotyków czy popełnienie przestępstwa - przekazał w oświadczeniu przesłanym redakcji CNN naczelny lekarz sądowy Joshua Stephany. - Przyczyna śmierci będzie dalej badana, może to zająć od 10 do 12 tygodni - dodał.