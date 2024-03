Piękny gest rodziców Anny Starmach. Oddali miastu zbiory warte miliony

- Piotr Lutyński na początku "wisiał" w moim domu, a później, jak się wyprowadziłam, to w moim pierwszym mieszkaniu na takiej wielkiej ścianie. Pamiętam, jak tata wszedł do tego mieszkania i powiedział: "Hm, tu jest miejsce na Lutyńskiego". Ja przy tym piłam kawę, malowałam się [...]. To jest część mojego domu, która teraz jest tutaj i nie jest już moja. Ja się bardzo cieszę, że moi rodzice wyznają wartości niepopularne dzisiaj i zamiast mieć, to dają dalej - stwierdziła córka kolekcjonerów.