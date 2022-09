"Ród smoka" bije rekordy. Ale wpadki nie udało się uniknąć

"Ród smoka", czyli prequel "Gry o tron", był wyczekiwany przez miliony fanów na świecie. Jedni czekali z entuzjazmem na powrót do świata smoków, królów i dworskich intryg, inni byli bardzo sceptycznie nastawieni do nowego serialu w związku z tym, jak potężnym zawodem okazał się finał "Gry o tron", którego lepiej nie przypominać. Okazało się jednak, że negatywne emocje wokół zakończenia "Gry o tron" nie miały wpływu na oglądalność pierwszego odcinka "Rodu smoka". Przed ekranami zasiadła rekordowa, jak dla HBO, liczba widzów. Pokazany w niedzielę 21 sierpnia w USA pierwszy odcinek "Rodu smoka" przyciągnął do HBO i HBO Max aż 9,986 mln widzów.