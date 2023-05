Robert Motyka wystąpił jako ksiądz. Nigdy więcej

- Kabaret sam w sobie pokazuje rzeczywistość w krzywym zwierciadle, tylko co wtedy, gdy dostajemy od polityków już to wszystko skrzywione. Jak z tego zrobić żart? Oczywiście, można zrobić jakiś prosty, ja nie potrafię, przyznaję szczerze. [...] Kabaret Neo-Nówka to są mistrzowie, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Mają to opracowane na najwyższym levelu. Skecz "Wigilia" pokazuje to, co możemy albo mogliśmy widzieć przy stole wigilijnym. [...] Myślę, że to jest fantastyczna rzecz i przejdzie do historii - komplementował Robert Motyka.