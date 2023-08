Robert Koszucki odcina się od polityki w TVP. "Nie ma na nią miejsca w programie, który prowadzę"

Żeby przekazywać publiczności radość, szczęście, dobry humor. To przecież dla wszystkich coś, co oglądają na samym początku dnia. A moim zadaniem jest sprawić, żeby to był dobry początek dnia. Co wcale nie oznacza, że rozmawiamy tam o sprawach błahych - dziś np. jednym z tematów było uzależnienie, a więc kwestia bardzo poważna.