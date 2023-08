Robert Koszucki musiał ratować sytuację w "Pytaniu na śniadanie". Dopiero co zaczął pracę w show TVP i już wpadka

W połowie sierpnia ogłoszono, że to właśnie on dołączy do Małgorzaty Opczowskiej w "Pytaniu na śniadanie". Aktor i dziennikarka mają się uzupełniać jako jeden z kilku duetów prowadzących poranny show. Wcześniej do programu doszedł inny aktor - Robert Rozmus, który partneruje Annie Popek.