Richard Lewis nie żyje. Aktor i komik zmarł na zawał serca

Opisała, jak ich ścieżki zeszły się po raz pierwszy i jakim był wyjątkowym komikiem. Wyznała też, że to on pomógł jej w drodze do trzeźwości. "Będę mu na zawsze wdzięczna za ten akt łaski. Płaczę w momencie, gdy to piszę. Co za przedziwny sposób na podziękowanie tak słodkiemu i zabawnemu facetowi. Spoczywaj w śmiechu, Richard".