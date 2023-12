Reżyser kultowego serialu znowu się rozwodzi. To już czwarty raz

Urodzony w 1946 r. w Missouli w stanie Montana David Lynch zrealizował swój pełnometrażowy debiut reżyserski w 1977 r. Zapoczątkowująca jego surrealistyczny styl "Głowa do wycierania" tak spodobała się Melowi Brooksowi, specjaliście od parodii gatunków filmowych, że zaproponował on młodszemu koledze realizację wyprodukowanego przez siebie "Człowieka słonia". Tytuł zdobył osiem nominacji do Oscara.