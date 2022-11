Rewolucja? Netflix wprowadza nowy system w Polsce

Tantiemy to wynagrodzenie, które artysta dostaje dodatkowo za wykorzystywanie jego utworu - filmowcy dostają je za odtworzenia filmu, muzycy za wykorzystywanie ich piosenek itp. W Polsce, jeśli chodzi o filmy i seriale, tantiemy przyznawane są według obowiązującego prawa za emisję w kinach lub w telewizji. A co z serwisami streamingowymi, które stały się tak popularne w ostatnich latach? Dyskusja o wynagrodzeniach dla aktorów i wszystkich twórców filmowych rozgorzała, gdy na Netfliksa trafił serial "Ranczo". Wtedy nawet aktorzy zabierali głos, twierdząc, że to nie fair, że nie dostają żadnych dodatkowych wynagrodzeń za to, że ich praca cieszy się popularnością w internecie.