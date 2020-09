Restauracje po rewolucjach Gordona Ramsaya nie mają łatwo. Sporo upada

W Polsce mamy "Kuchenne rewolucje" z Magdą Gessler. Amerykanie oglądają natomiast show "Kitchen Nightmares", gdzie na bohaterów pokrzykuje sam Gordon Ramsay. Krzyczy, by restauratorzy-amatorzy wreszcie otworzyli oczy i wzięli się do pracy, wrzeszczy, aby widzowie przed telewizorami się nie nudzili. W ten sposób budzi emocje od lat. Ale przecież również pomaga. Przemierza Stany (i inne kraje) wzdłuż i wszerz, aby wyszukać restauracje, które później zamienia w perełki. Co dzieje się, gdy odjeżdża?