Regis Philbin nie żyje. Znamy przyczynę śmierci

Regis Philbin był tytanem pracy, który nie odpoczywał zbyt długo nawet wtedy, gdy zdrowie odmawiało mu posłuszeństwa. W 1993 r. przeszedł zabieg angioplastyki, następnie trzykrotnie wszczepiano mu bajpasy, a 11 lat temu przeszedł operację biodra. W 2010 r. poddano go operacji usunięcia zakrzepu. Wrócił do pracy następnego dnia. Jak dowiedział się portal E!News, bezpośrednią przyczyną śmierci Philbina był zawał mięśnia sercowego, wynikający z choroby miażdżycowej.

Regis Philibin stawiał pierwsze kroki przed kamerą w latach 60. W 1988 r. został gospodarzem programu "Live! With Regis and Kathie Lee" stacji ABC. Tak zaczęła się jego wielka kariera, która przyniosła mu m.in. nagrodę Emmy.

Ponadto był prowadzącym kilku kultowych teleturniejów – "Who Wants to Be a Millionaire?" (pol. "Milionerzy" prowadzeni przez niezmordowanego Huberta Urbańskiego), "Million Dollar Password" czy 1. edycji "America's Got Talent" (pol. "Mam talent!").