Nie żyje "najciężej pracujący człowiek show-biznesu". Regis Philbin miał 88 lat

"Jego rodzina i przyjaciele są mu dozgonnie wdzięczni za cały czas, jaki z nim spędziliśmy – za ciepło, legendarne poczucie humoru i wyjątkową zdolność do zamieniania każdego dnia w coś wartego uwagi. Chcemy podziękować też jego fanom, którzy wspierali go w ciągu ponad 60-letniej kariery. Jednocześnie prosimy o uszanowanie naszej prywatności w okresie żałoby" - czytamy dalej.

Regis Philibin stawiał pierwsze kroki przed kamerą w latach 60. W 1988 r. został gospodarzem programu "Live! With Regis and Kathie Lee" stacji ABC. Tak zaczęła się jego wielka kariera, która przyniosła mu m.in. nagrodę Emmy.

Ponadto był prowadzącym kilku kultowych teleturniejów – "Who Wants to Be a Millionaire?" (pol. "Milionerzy" prowadzeni przez niezmordowanego Huberta Urbańskiego), "Million Dollar Password" czy 1. edycji "America's Got Talent" (pol. "Mam talent!").