Uczestnik "Milionerów" rok po udziale w programie: "Mam nadzieję, że nie wrócę do farmacji"

– Obecny miesiąc będzie prawdopodobnie ostatnim, w którym pracuję w aptece. Kiedyś liczyłem na to, że ostatecznie zostanę właścicielem apteki i będę zarabiał jako przedsiębiorca, ale w chwili nagrywania odcinka już wiedziałem, że jest to niewykonalne. Rynek aptek konsoliduje się w coraz większe sieci. Prywatne apteki nie mają już racji bytu. Jak sądzę, w perspektywie 10 najbliższych lat, tych sieci będzie może 5 i obejmą całą Polskę.

Ołowski powiedział nam, że jest to efekt reformy "Apteka dla aptekarzy" wprowadzonej w połowie 2017 r. Według nowych regulacji w prawie farmaceutycznym placówka musi przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców, a jej właścicielem może być jedynie farmaceuta lub spółka farmaceutów (kiedyś każdy przedsiębiorca). Takie obwarowania spowodowały, że z mapy Polski zniknęło ponad tysiąc aptek i punktów aptecznych, w tym wiele na obszarach wiejskich .

- Do mojej decyzji przyczyniła się też obecna sytuacja epidemiologiczna i brak zainteresowania rządzących aptekami. Żadnych regulacji, obostrzeń, dodatkowych zabezpieczeń – kontynuuje Cezary Ołowski - A przecież aptekarz to pierwsza linia frontu, bo zanim pacjent trafi do lekarza, przyjdzie do nas z suchym kaszlem i gorączką.