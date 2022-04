Redakcja "Dzień dobry TVN" żegna zamordowanego dziennikarza. "Tej tragedii nie da się ogarnąć"

"W poniedziałek mieliśmy się zobaczyć na redakcyjnym spotkaniu. Nie pojawiłeś się. To był dzień rozgrzanych telefonów, każdy z nas wierzył, że odbierzesz, że to wszystko okaże się okrutną, ale jednak plotką. Tak się nie stało. Tej tragedii nie da się ogarnąć, to niemożliwe w przypadku tak młodego, uroczego i dobrego człowieka" - zwierzyła się Agata Zjawińska, bezpośrednia przełożona zmarłego.