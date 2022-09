Randka nie wypaliła. Ale kandydat wspomina ją inaczej niż Doda

W trzecim odcinku programu "12 kroków do miłości" spotkała się z agentem nieruchomości Mateuszem. Randka odbyła się w Podkowie Leśnej, gdzie uczestnik zabrał artystkę na spacer. Piosenkarka nie poczuła do niego mięty. Twierdziła jednocześnie że jest za spokojny i za dużo gada. On natomiast był pozytywnie zaskoczony osobowością Doroty.