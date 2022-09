Doda nie przebierała w słowach. Ostro o Majdanie

"Doda. 12 kroków do miłości" to reality-show, w którym główną rolę gra sama celebrytka. Jeszcze przed rozpoczęciem jasno określiła swoje preferencje co do wyglądu potencjalnych kandydatów: ma być wysoki, wysportowany i ma mieć ładne zęby. Te kryteria spełniał kandydat drugiego odcinka - Wiktor.