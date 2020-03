Ramówka TVN Wiosna 2020. Ogłoszono nowe produkcje jak m.in. "Hotel Paradise", "Kod genetyczny", "Motyw"

We wtorek 25 lutego odbyła się ramówka TVN, podczas której stacja zaprezentowała swój repertuar na wiosnę 2020. W przedstawionym materiale pojawiły się zarówno dobrze znane programy, jak i zupełnie nowe produkcje.

"Kod genetyczny" to nowy serial obyczajowy, w którym tajemniczy wypadek stawia naprzeciw siebie ojca i syna. Walcząc o jedną kobietę, tracą kontrolę nad swoim życiem. Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński, wybitny genetyk, pracownik Instytutu Badań Kryminalnych. Po śmierci żony związał się z dużo młodszą, piękną Izą Berger. Jednak to nie kobieta, ale praca pochłania go całkowicie, wskutek czego popadł w konflikt z synem, Piotrem. W rolach głównych: Karolina Gruszka , Adam Woronowicz i Maciej Musiałowski.

" Motyw " opowiada historię o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, "Czarna" oraz Maks. W gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, podczas której Luiza Porębska oraz jej mąż Marcin "Maks" Porębski zostają ranni. Podejrzenia padają na jedną z ich pracownic, Annę “Czarną” Czarnecką. Kobieta nie przyznaje się jednak do winy. W rolach głównych wystąpią Małgorzata Kożuchowska , Agnieszka Grochowska i Michał Czernecki .

"Hotel Paradise" to nowe reality show, w którym uczestnicy trafią do jednego hotelu, gdzie co tydzień wynajmują pokój z innym współzawodnikiem. Z każdym kolejnym tygodniem w placówce meldują się kolejni mieszkańcy, którzy będą chcieli pozostać w programie i spróbują zająć miejsce dotychczasowych lokatorów. Do finału trafiają dwie pary, a zwycięzcy zgarniają 100 tys. zł. "Hotel Paradise" poprowadzi Klaudia El Dursi, także znana z "Top Model".