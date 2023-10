Rakiety przeleciały nad głową gwiazdy Netfliksa. Aktor opublikował dramatyczne nagranie z Izraela

Co Lior Raz robił w Izraelu? Aktor przebywał w mieście Sederot, gdzie pomagał jako wolontariusz organizacji Brothers in Arms. Zajmował się ewakuacjom i udzielaniu pomocy lokalnym mieszkańcom. W tym przedsięwzięciu towarzyszył mu współtwórca serialu "Fauda" Avi Issacharow, a także Yohanan Plesner, szef organizacji The Israel Democracy Institute.