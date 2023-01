Rafał Patyra cudem uratował małżeństwo. Zdradzał żonę, ma dziecko z inną kobietą

W wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia" wyznał coś, co nie przysporzyło mu fanów. Kilkanaście lat temu jego relacje z żoną zaczęły się "rozjeżdżać". - W mojej pracy sporo się dzieje, szybko pojawiają się duże pieniądze, spotyka się piękne kobiety. One były moją słabością... - powiedział. Ale to nie wszystko. Patyra zdradził żonę.